От коронавирусной инфекции в мире выздоровело почти 143 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 164,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 164,272,595 человек, из них выздоровели 142,991,373 человек. Количество умерших возросло до 3,404,279.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,747,439), Индия (25,227,970), Бразилия (15,661,106), Франция (5,881,137), Турция (5,127,548), Россия (4,949,573), Великобритания (4,452,756) и Италия (4,162,576).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (600,533), Бразилии (436,862) и Индия (278,751).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 156 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 184 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.