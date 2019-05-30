От болезней, связанных с курением, ежегодно умирает 85 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На сегодня курит около 7 миилионов украинцев, а от связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.
"В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые так и дети. Но все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. Сегодня курит около 7 миллионов украинцев. От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч", - написала Супрун.
Также на планете из-за курения умирает 7 миллионов человек. 900 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.
Кроме того, Супрун назвала несколько причин, из-за которых стоит избавиться от вредной привычки:
- Хроническое обструктивное заболевание легких занимает третье место в структуре смертности во всем мире;
- В 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за курения. Оно повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза;
- Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз. Чем старше человек и чем больше он курит, тем выше шансы возникновения рака легких;
- Курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.
Напомним, ежегодно курение в глобальном масштабе заканчивается гибелью восьми миллионов людей, включая тех, кто не курит сам, но вынужден вдыхать табачный дым.