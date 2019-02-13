От частого потребления снэков и газировки умерло более 600 французов – исследования

В исследовании приняли участие 44,5 тыс. французов старше 45 лет. Их средний возраст составлял 57 лет. Раз в полгода все участники эксперимента предоставляли ученым ежедневный перечень употребляемых продуктов. Исследование, длившееся с 2009 по 2017 год, выявило связь между риском ранней смерти и долей еды глубокой переработки в рационе человека. Чем больше эта доля, тем выше вероятность скоропостижной смерти.

"Увеличивая долю пищи глубокой переработки в своем меню на 10%, вы увеличиваете риск ранней смерти на 14%. Чаще всего потребителем такой еды оказываются люди более молодые, одинокие, с низким доходом и уровнем образования, имеющие излишний вес и ведущие малоподвижный образ жизни", – говорится в результатах исследования.

Также сообщается, что за исследуемый период умерло 602 участника эксперимента.

Сообщается, что сегодня более половины рациона взрослого человека занимают продукты глубокой переработки. Так, в США их доля составляет 61%, в Канаде – 62%, в Англии – 63%.

Справка: К продуктам глубокой переработки, в частности, относится еда быстрого приготовления – чипсы, снеки; газированные и энергетические напитки; мороженое, шоколад, конфеты, фруктовые йогурты, детские смеси, и т.д.

Как писал УНН, от употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши. Эксперимент проводили школьники в Днепре.

Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребление снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.