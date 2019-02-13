Від частого споживання снеків і газованої води померло понад 600 французів – дослідження

У дослідженні взяли участь 44,5 тис. французів старше 45 років. Їх середній вік становив 57 років. Раз на півроку всі учасники експерименту надавали вченим щоденний перелік вживаних продуктів. Дослідження, що тривало з 2009 по 2017 рік, виявило зв'язок між ризиком ранньої смерті і часткою їжі глибокої переробки в раціоні людини. Чим більше ця частка, тим вище вірогідність раптової смерті.

"Збільшуючи частку їжі глибокої переробки в своєму меню на 10%, ви збільшуєте ризик ранньої смерті на 14%. Найчастіше споживачем такої їжі виявляються люди більш молоді, самотні, з низьким доходом і рівнем освіти, які мають зайву вагу і ведуть малорухливий спосіб життя", - йдеться в результатах дослідження.

Також повідомляється, що за досліджуваний період померло 602 учасника експерименту.

Повідомляється, що сьогодні більше половини раціону дорослої людини займають продукти глибокої переробки. Так, в США їх частка становить 61%, в Канаді - 62%, в Англії - 63%.

Довідка: До продуктів глибокої переробки, зокрема, належить їжа швидкого приготування - чіпси, снеки; газовані і енергетичні напої; морозиво, шоколад, цукерки, фруктові йогурти, дитячі суміші, і т.д.

Як писав УНН, від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші. Експеримент проводили школярі в Дніпрі.

Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Зазначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.