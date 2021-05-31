От 3° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Дожди в последний день весны несколько стихнут, осадки ожидаются только на западе и юге Украины. Воздух днем прогреется максимум до 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 31 мая облачно с прояснениями. В большинстве западных областей, ночью и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской, днем и в южной части страны кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 13-18°; в южной части и восточных областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8° тепла.
Погода в Киеве
По прогнозу синоптиков, 31 мая по Киеву облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.