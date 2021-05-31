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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 32041 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Від 3° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Дощі в останній день весни дещо стихнуть, опади очікуються лише на заході та півдні України. Повітря вдень прогріється максимально до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 3° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 31 травня хмарно з проясненнями. У більшості західних областей, вночі і на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Черкащині, вдень і у південній частині країни короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; у південній частині та східних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві

За прогнозом синоптиків, 31 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.

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