Від 3° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 31 травня хмарно з проясненнями. У більшості західних областей, вночі і на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Черкащині, вдень і у південній частині країни короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; у південній частині та східних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві

За прогнозом синоптиків, 31 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.