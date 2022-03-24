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От 10 до 12 лет тюрьмы: ВР ужесточила наказание за коллаборационизм

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм, приняв законопроект №7186. За сотрудничество с государством-агрессором отныне предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

От 10 до 12 лет тюрьмы: ВР ужесточила наказание за коллаборационизм

Цитата

"Этот законопроект вставляет справедливое наказание для лиц, осуществляющих пособничество государству-агрессору, сотрудничающих с его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в ущерб Украине. Также ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, на срок от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества", - сообщила Шуляк.

Детали

По ее словам, кроме того, законопроект относит подследственность дел по сотрудничеству с государством-агрессором до следователей органов безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (inabsentia).

"К лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничестве с агрессором, будут применять меру пресечения в виде содержания под стражей. Причем для определенной части таких подозреваемых судья вправе не определить размер залога", - отметила она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые устанавливают и регулируют ответственность за коллаборационную деятельность.

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