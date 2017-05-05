Взрывотехники полиции провели осмотр объектов Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Специалисты-взрывотехники и кинологи Национальной полиции Украины обеспечивают взрывобезопасность и провели осмотры на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ на основных объектах проведения песенного конкурса Евровидение-2017 Украину, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Сообщается, что сводные отряды взрывотехников и кинологов совместно с региональными подразделениями провели обзор Международного выставочного центра и прилегающей территории на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Именно в этих помещениях состоятся полуфиналы и финал песенного конкурса. Также там находится необходимое оборудование для проведения видеотрансляции, системы электропитания и тому подобное.
В частности, в аэропорту "Борисполь" постоянно находится подразделение взрывотехнической службы Нацполиции для обеспечения безопасности на этом объекте во время прибытия делегаций-участников и их болельщиков. Кроме того, специалисты-взрывотехники осуществляют досмотр личных вещей гостей на наличие взрывоопасных предметов.
На всех этих объектах в ротационном порядке постоянно находятся группы взрывотехников и кинологов для оперативного реагирования на ситуации, связанные с выявлением подозрительных или взрывоопасных предметов, проведения проверок на наличие таких угроз, а также для проверки постоянно прибывают грузов и автотранспорта.
Как сообщал УНН, все службы Киева работают в усиленном режиме до Евровидения.