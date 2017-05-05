Вибухотехніки поліції провели огляд об’єктів Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Фахівці-вибухотехніки і кінологи Національної поліції України забезпечують вибухобезпечність і провели огляди на наявність вибухових пристроїв і вибухових речовин на основних об'єктах проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 Україні, передає УНН з посилання на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Повідомляється, що зведені загони вибухотехніків і кінологів спільно з регіональними підрозділами здійснили огляд Міжнародного виставкового центру та прилеглої території на наявність вибухових речовин і підозрілих предметів. Саме в цих приміщеннях відбудуться півфінали і фінал пісенного конкурсу. Також там розташовано необхідне обладнання для проведення відеотрансляції, системи електроживлення тощо.
Зокрема в аеропорту “Бориспіль” постійно знаходиться підрозділ вибухотехнічної служби Нацполіціі для забезпечення безпеки на цьому об'єкті під час прибуття делегацій-учасників і їх уболівальників. Крім того, фахівці-вибухотехніки здійснюють огляд особистих речей гостей на наявність вибухонебезпечних предметів.
На всіх цих об'єктах в ротаційному порядку постійно знаходяться групи вибухотехніків і кінологів для оперативного реагування на ситуації, пов'язані з виявленням підозрілих або вибухонебезпечних предметів, проведення перевірок на наявність таких загроз, а також для перевірки постійно прибувають вантажів і автотранспорту.
Як повідомляв УНН, усі служби Києва працюють в посиленому режимі до Євробачення.