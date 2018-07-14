Взрывы в Пакистане унесли жизни не менее 135 человек

Так, в результате взрыва, который организовал смертник, среди толпы на политическом митинге в Мастунге в провинции Белуджистан в пятницу, погиб 131 человек, включая младшего брата бывшего главного министра Белуджистана Аслама Райсани и кандидата на выборах парламента 25 июля Сираджа Райсани.

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Атака произошла через несколько часов после того, как четыре человека погибли и 39 были ранены в районе Банну в провинции Хайбер-Пахтунхва в непосредственной близости от границы с Афганистаном, когда сдетонировало взрывное устройство, установленное в мотоцикле, рядом с сопровождением другого политика.