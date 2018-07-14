Вибухи у Пакистані забрали життя щонайменше 135 людей

Так, внаслідок вибуху, який організував смертник, посеред натовпу на політичному мітингу у Мастунгу в провінції Белуджистан у п'ятницю, загинула 131 людина, включаючи молодшого брата колишнього головного міністра Белуджистану Аслама Райсані і кандидата на виборах парламенту 25 липня Сіраджа Райсані.

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Атака сталася за кілька годин після того, як чотири людини загинули і 39 були поранені в районі Банну у провінції Хайбер-Пахтунхва в безпосередній близькості від кордону з Афганістаном, коли здетонував вибуховий пристрій, встановлений у мотоциклі, поруч з супроводом іншого політика.