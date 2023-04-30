Взрывы в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя

Цитата

"Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города.

Ожидаем хороших новостей от Генштаба", - написал он.

Напомним

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали о взрывах, которые прогремели во временно оккупированном Бердянске.