Вибухи у Бердянську підтвердив мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міський голова Мелітополя підтвердив інформацію про вибухи, які пролунали в тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Івана Федорова.
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"Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста.
Очікуємо на гарні новини від Генштабу", - написав він.
Нагадаємо
Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про вибухи, які пролунали у тимчасово окупованому Бердянську.