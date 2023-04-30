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Вибухи у Бердянську підтвердив мер Мелітополя

Вибухи у Бердянську підтвердив мер Мелітополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міський голова Мелітополя підтвердив інформацію про вибухи, які пролунали в тимчасово окупованому  Бердянську, що у Запорізькій області. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Івана Федорова.

Цитата

"Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста.

Очікуємо на гарні новини від Генштабу", - написав він.

Нагадаємо

Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про вибухи, які пролунали у тимчасово окупованому Бердянську.

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