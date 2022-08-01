Взрыв в Оленовке могло вызвать российское термобарическое оружие — Костин

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"Предыдущие выводы наших международных экспертов говорят, что причиной этого убийства или способом этого убийства стало термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов, то есть это безоговорочно не ракетный обстрел, в этом они уверены. Это также подтверждается той информацией, которая сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора", — сказал Андрей Костин.

Он также отметил, что начаты "неотложные следственные действия", касающиеся конкретных лиц.

Генпрокурор отметил, что, по его мнению, приоритетной задачей является разоблачение "российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания в Оленовке ракетными системами типа HIMARS".

Напомним

В ночь на 29 июля разрушения потерпел один из бараков колонии в Оленивке Донецкой области. В бараке находились украинские военнопленные. В настоящее время сообщается о около 50 погибших.