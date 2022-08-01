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Вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя — Костін

Вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя — Костін

Київ • УНН

 • 74542 перегляди

КИЇВ. 1 серня. УНН. Генеральний прокурор України в ефірі національного марафону повідомив, що вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя, передає УНН.

Цитата

"Попередні висновки наших міжнародних експертів говорять, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства стала термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів, тобто це беззаперечно не ракетний обстріл, у цьому вони впевнені. Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора", — сказав Андрій Костін.

Він також зазначив, що розпочато "невідкладні слідчі дії", які стосуються конкретних осіб.

Генпрокурор зазначив, що, на його думку, пріоритетним завданням наразі є викриття "російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив будівлі в Оленівці ракетними системами типу HIMARS".

Нагадаємо

У ніч на 29 липня руйнувань зазнав один з бараків колонії в Оленівці на Донеччині. У бараку перебували українській військовополонені. Наразі повідомляється про близько 50 загиблих.

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