Вибух в Оленівці могла спричинити російська термобарична зброя — Костін

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"Попередні висновки наших міжнародних експертів говорять, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства стала термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів, тобто це беззаперечно не ракетний обстріл, у цьому вони впевнені. Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора", — сказав Андрій Костін.

Він також зазначив, що розпочато "невідкладні слідчі дії", які стосуються конкретних осіб.

Генпрокурор зазначив, що, на його думку, пріоритетним завданням наразі є викриття "російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив будівлі в Оленівці ракетними системами типу HIMARS".

Нагадаємо

У ніч на 29 липня руйнувань зазнав один з бараків колонії в Оленівці на Донеччині. У бараку перебували українській військовополонені. Наразі повідомляється про близько 50 загиблих.