Взрыв в Афганистане: погибли 26 силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва в Газни, что в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"На сегодня мы имеем 26 тел и 17 раненых. Все они являются сотрудниками службы безопасности", - сказал директор больницы в Газни Баз Мохаммад Хемат.
Отмечается, что взрыв произошел на окраине города Газни, где регулярно происходили столкновения между талибами и представителями правительственных сил.
Указано, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в результате взрыва в Афганистане погибли не менее 21 человека.