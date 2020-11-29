Вибух в Афганістані: загинули 26 силовиків

“На сьогодні ми маємо 26 тіл та 17 поранених. Всі вони є співробітниками служби безпеки", - сказав директор лікарні у Газні Баз Мохаммад Хемат.

Зазначається, що вибух стався на околиці міста Газні, де регулярно ставались сутички між талібами та представниками урядових сил.

Вказано, що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух автомобіля.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у результаті вибуху в Афганістані загинула щонайменше 21 людина.