Взрыв в жилом доме на Подоле будет расследовать СБУ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 3658 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 15717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104668 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114062 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118810 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153716 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117680 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143799 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104632 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в жилом доме на Подоле будет расследовать СБУ

Взрыв в жилом доме на Подоле будет расследовать СБУ

Киев  •  УНН

 • 20582 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Служба безопасности Украины будет расследовать взрыв в жилом доме на столичном Подоле. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

"Мы материалы проверки передали в Службу безопасности Украины. Они будут заниматься расследованием этого случая (взрыв в жилом доме - ред.)", - сказала Страшок.

Как сообщал УНН, на столичном Подоле сегодня рано утром произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета в подъезде на лестничной площадке второго этажа возле мусоропровода.

Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

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