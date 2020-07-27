Взрыв в жилом доме на Подоле будет расследовать СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Служба безопасности Украины будет расследовать взрыв в жилом доме на столичном Подоле. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.
"Мы материалы проверки передали в Службу безопасности Украины. Они будут заниматься расследованием этого случая (взрыв в жилом доме - ред.)", - сказала Страшок.
Как сообщал УНН, на столичном Подоле сегодня рано утром произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета в подъезде на лестничной площадке второго этажа возле мусоропровода.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.