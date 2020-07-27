Вибух у житловому будинку на Подолі розслідуватиме СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Служба безпеки України буде розслідувати вибух у житловому будинку на столичному Подолі. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.
"Ми матеріали перевірки передали до Служби безпеки України. Вони будуть займатися розслідуванням цього випадку (вибух у житловому будинку – ред.)", - сказала Страшок.
Як повідомляв УНН, на столичному Подолі сьогодні рано вранці стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету у під'їзді на сходовому майданчику другого поверху біля сміттєпроводу.
Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.