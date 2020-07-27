Вибух у житловому будинку на Подолі розслідуватиме СБУ

"Ми матеріали перевірки передали до Служби безпеки України. Вони будуть займатися розслідуванням цього випадку (вибух у житловому будинку – ред.)", - сказала Страшок.

Як повідомляв УНН, на столичному Подолі сьогодні рано вранці стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету у під'їзді на сходовому майданчику другого поверху біля сміттєпроводу.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.