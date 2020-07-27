У центрі Києва стався вибух у житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На столичному Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.
"Близько 5:00 на вулиці Нижній вал пролунав вибух, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету у під'їзді на сходовому майданчику другого поверху біля сміттєпроводу. Там пошкоджені вікна, але значних пошкоджень будівлі немає", - розповіла Страшок.
За її словами, наразі там працюють вибухотехніки.
"Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження", - сказала Страшок.
Нагадаємо, у Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", сталося два вибухи - вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.
Як повідомлялося, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.