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19 березня, 18:42 • 71503 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 117834 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 107733 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 122743 перегляди

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У центрі Києва стався вибух у житловому будинку

У центрі Києва стався вибух у житловому будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На столичному Подолі стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.

"Близько 5:00 на вулиці Нижній вал пролунав вибух, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету у під'їзді на сходовому майданчику другого поверху біля сміттєпроводу. Там пошкоджені вікна, але значних пошкоджень будівлі немає", - розповіла Страшок.

За її словами, наразі там працюють вибухотехніки.

"Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження", - сказала Страшок.

Нагадаємо, у Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", сталося два вибухи - вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

Як повідомлялося, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

Українські Національні Новини

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