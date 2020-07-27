В центре Киева произошел взрыв в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На столичном Подоле произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.
"Около 5:00 на улице Нижний вал прогремел взрыв, в результате этого происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, произошел взрыв неизвестного предмета в подъезде на лестничной площадке второго этажа возле мусоропровода. Там повреждены окна, но значительных повреждений зданию нет", - рассказала Страшок.
По ее словам, в настоящее время там работают взрывотехники.
"Сейчас решается вопрос об открытии производства", - сказала Страшок.
Напомним, в Киеве на рынке "Минский" возле станции метро "Минская", произошло два взрыва - взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Как сообщалось, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.