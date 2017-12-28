Взрыв в Петербурге: общее количество пострадавших составляет 13 человек

"По состоянию на 8:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевському пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительном - 3", - сообщила Митянин.

Отметим, президент росийской Федерации Владимир Путин во время церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, назвал это событие террористическим актом, хотя официально дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", - отметил Путин.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По состоянию на 8:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевский пр .: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3.