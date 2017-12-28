Вибух у Петербурзі: загальна кількість постраждалих складає 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В результаті вибуху в магазині в Санкт-Петербурзі постраждали 13 чоловік. Про це в Twitter повідомляє віце-губернатор міста Анна Мітяніна, передає УНН.
"Станом на 08:00 (28.12.2017) загальна кількість постраждалих під час вибуху в магазині "Перехрестя" на Кондрат'євському пр.: 13 чоловік. З них від госпіталізації відмовилися: 5 постраждалих. Залишаються в стаціонарах: середньої тяжкості - 5, в задовільному - 3", - повідомила Мітяніна.
Зазначимо, президент Російськой Федерації Володимир Путін під час церемонії нагородження військових, які відзначилися в ході спецоперації в Сирії, назвав цю подію терористичним актом, хоча офіційно справу порушено за статтею про замах на вбивство.
"Ви знаєте, що вчора в Петербурзі був здійснений терористичний акт", - зазначив Путін.
Нагадаємо, вчора у Санкт-Петербурзі в магазині "Перехрестя" вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.
Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3.