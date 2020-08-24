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Взрыв в Ливане: в порту Бейрута обнаружили более 70 контейнеров с химикатами

Киев • УНН

 • 12894 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами, название которых пока не раскрывается. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба, информирует УНН.

Взрыв в Ливане: в порту Бейрута обнаружили более 70 контейнеров с химикатами

“Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера”, — говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что со стороны военных “приняты все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни”.

Расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, который произошел 4 августа, ведет ливанский судья Фади Савван. По его распоряжению после проведенных допросов были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Бейрута Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер.

Момент взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:

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