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Вибух у Лівані: у порту Бейрута виявили понад 70 контейнерів з хімікатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Військовослужбовці ліванської армії виявили на території морського порту Бейрута 79 контейнерів з небезпечними хімікатами, назва яких поки не розкривається. Про це повідомила в понеділок армійська пресслужба, інформує УНН.

Вибух у Лівані: у порту Бейрута виявили понад 70 контейнерів з хімікатами

“Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів в ході обстеження території порту з 14 по 22 серпня виявили спочатку 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54 контейнера”, — йдеться в повідомленні. У ньому підкреслюється, що з боку військових “вжито всіх необхідних заходів обережності, враховуючи, що витік хімікатів становить загрозу для життя”.

Розслідування у справі про вибух в морському порту Бейрута, який стався 4 серпня, веде ліванський суддя Фаді Савван. За його розпорядженням після проведених допитів були заарештовані 19 чиновників, в тому числі генеральний директор порту Бейрута Хасан Крейтем і глава митної служби Бадрі Дахер.

Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року:

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