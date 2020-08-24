Вибух у Лівані: у порту Бейрута виявили понад 70 контейнерів з хімікатами

“Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів в ході обстеження території порту з 14 по 22 серпня виявили спочатку 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54 контейнера”, — йдеться в повідомленні. У ньому підкреслюється, що з боку військових “вжито всіх необхідних заходів обережності, враховуючи, що витік хімікатів становить загрозу для життя”.

Розслідування у справі про вибух в морському порту Бейрута, який стався 4 серпня, веде ліванський суддя Фаді Савван. За його розпорядженням після проведених допитів були заарештовані 19 чиновників, в тому числі генеральний директор порту Бейрута Хасан Крейтем і глава митної служби Бадрі Дахер.

Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: