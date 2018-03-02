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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 70750 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Взрыв произошел в Кабуле: целью были иностранные военные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Взрыв произошел в афганской столице Кабуле в пятницу утром, были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана, передает УНН со ссылкой Tolo News.

По данным МВС страны, целью атаки, которая произошла около 9 часов по местному времени, был конвой иностранных военных, который проезжал через Кабель Бай в районе Кабула PD9.

Как сообщили в министерстве, в результате взрыва были ранены четыре мирных жителя.

Однако очевидцы сказали, что в результате взрыва погиб один гражданский.

Жители Кабель Бая сказали, что некоторые дома в этом районе были повреждены взрывом.

Никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле в конце февраля.

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