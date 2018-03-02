Взрыв произошел в Кабуле: целью были иностранные военные
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Взрыв произошел в афганской столице Кабуле в пятницу утром, были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана, передает УНН со ссылкой Tolo News.
По данным МВС страны, целью атаки, которая произошла около 9 часов по местному времени, был конвой иностранных военных, который проезжал через Кабель Бай в районе Кабула PD9.
Как сообщили в министерстве, в результате взрыва были ранены четыре мирных жителя.
Однако очевидцы сказали, что в результате взрыва погиб один гражданский.
Жители Кабель Бая сказали, что некоторые дома в этом районе были повреждены взрывом.
Никто не взял на себя ответственность за нападение.
Напомним, по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле в конце февраля.