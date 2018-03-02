Вибух стався в Кабулі: ціллю були іноземні військові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Вибух стався в афганській столиці Кабулі в п'ятницю вранці, були поранені чотири мирних жителі. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Афганістану, передає УНН з посиланням Tolo News.
За даними МВС країни, метою атаки, яка сталася близько 9 години за місцевим часом, був конвой іноземних військових, який проїжджав через Кабель Бай у районі Кабула PD9.
Як повідомили в міністерстві, у результаті вибуху були поранені четверо мирних жителів.
Однак очевидці сказали, що внаслідок вибуху загинув один цивільний.
Жителі Кабель Бая сказали, що деякі будинки в цьому районі були пошкоджені вибухом.
Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула і ще шестеро отримали поранення в результаті вибуху в центрі столиці Афганістану Кабулі наприкінці лютого.