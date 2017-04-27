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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв произошел вблизи военного склада с горючим в Ровенской области

Киев • УНН

 • 10537 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Дубно Ровенской области сегодня вблизи склада горючего тыла Вооруженных сил Украины было выброшено пакет, который взорвался, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Взрыв произошел вблизи военного склада с горючим в Ровенской области

"Сегодня, 27 апреля, около 10:20, в районе расположения склада горючего тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно, Ровенской области, из неизвестного автомобиля под забор части было выброшено пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений нанесено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас охрана военного объекта усилена.

Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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