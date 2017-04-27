Вибух стався поблизу військового складу з пальним на Рівненщині

"Сьогодні, 27 квітня, близько 10:20, в районі розташування складу пального тилу Збройних сил України у місті Дубно, Рівненської області, з невідомого автомобіля під паркан частини було викинуто пакет, який вибухнув. Жодних втрат та пошкоджень завдано не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі охорону військового об’єкта посилено.

Обставини події з’ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.