Взрыв прогремел в центре Днепра

В областном управлении Национальной полиции информацию о взрыве подтвердили. По данным правоохранителей, взрыв произошел на улице Грушевского, 43, около 18.00.

"Было повреждено окно здания и авто, которые стояли на стоянке. Пострадавших нет ", - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа.