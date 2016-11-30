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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в центре Днепра

Киев • УНН

 • 9709 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Взрыв прогремел в центре Днепра, пострадавших нет. Местные жители в соцсетях активно обсуждают событие и делятся видео с места событий, передает УНН.

Взрыв прогремел в центре Днепра

В областном управлении Национальной полиции информацию о взрыве подтвердили. По данным правоохранителей, взрыв произошел на улице Грушевского, 43, около 18.00.

"Было повреждено окно здания и авто, которые стояли на стоянке. Пострадавших нет ", - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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