Взрыв прогремел в центре Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Взрыв прогремел в центре Днепра, пострадавших нет. Местные жители в соцсетях активно обсуждают событие и делятся видео с места событий, передает УНН.
В областном управлении Национальной полиции информацию о взрыве подтвердили. По данным правоохранителей, взрыв произошел на улице Грушевского, 43, около 18.00.
"Было повреждено окно здания и авто, которые стояли на стоянке. Пострадавших нет ", - сообщили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа.