Вибух пролунав у центрі Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вибух прогремів у центрі Дніпра, потерпілих немає. Місцеві жителі у соцмережах активно обговорюють подію та діляться відео, передає УНН.
В обласному управлінні Національної поліції інформацію про вибух підтвердили. За даними правоохоронців, вибух стався на вулиці Грушевського, 43, близько 18.00.
“Було пошкоджене вікно будівлі та авто, які стояли на стоянці. Постраждалих немає”, — повідомили у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група.