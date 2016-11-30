Вибух пролунав у центрі Дніпра

В обласному управлінні Національної поліції інформацію про вибух підтвердили. За даними правоохоронців, вибух стався на вулиці Грушевського, 43, близько 18.00.

“Було пошкоджене вікно будівлі та авто, які стояли на стоянці. Постраждалих немає”, — повідомили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група.