Взрыв прогремел на школьном стадионе в Мелитополе

Так, 31 октября 2016 года в 21:55 в Мелитопольский отдел ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от сторожа одной из городских общеобразовательных школ. Женщина рассказала, что около 21:30 на стадионе школы, расположенной по улице Оратовского, произошел взрыв.

На месте происшествий установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного безоболочного устройства. В двух окнах здания учебного заведения взрывной волной разбиты стекла.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.