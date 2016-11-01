Вибух пролунав на шкільному стадіоні у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня на стадіоні однієї з мелітопольських шкіл пролунав вибух, постраждалих немає. Поліція встановлює особу хулігана. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, 31 жовтня 2016 року о 21:55 до Мелітопольського відділу ГУНП в Запорізькій област надійшло повідомлення від сторожа однієї з міських загальноосвітніх шкіл. Жінка розповіла, що близько 21:30 на стадіоні школи, яка розташована по вулиці Оратовського, стався вибух.
На місці пригод встановлено, що вибух стався внаслідок спрацювання саморобного безоболонкового пристрою. У двох вікнах будівлі учбового закладу вибуховою хвилею розбито скло.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.