Взрыв на Ровенском полигоне: во львовском госпитале рассказали о состоянии трех бойцов

"Операции, проведенные ребятам, очень сложные. Уже все трое пациентов завершили интенсивную терапию в отделении реанимации. У ребят впереди еще другие оперативные вмешательства, которые начнутся в понедельник. Эти операции будут связаны с удаления огнестрельных осколков, которые находят в жизненно важных участках организма. У двух ребят есть осколочные ранения в головном мозге. Они будут удалены на следующей неделе. У другого парня – осколки есть в тканях височной области", – рассказал медик.

Ребятам ничего не угрожает, но врачи не уверены, смогут ли трое пострадавших полноценно продолжить жизнь.

"Сейчас трудно об этом сказать. Ответы на эти вопросы даст медицинский осмотр пациентов. Сейчас ребята чувствуют себя хорошо. При сознании, пищу употребляют самостоятельно", – рассказал Богдан.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

Трех военных, получивших травмы на Ровенском полигоне, доставили во Львовский военный госпиталь.