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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49220 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105321 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126951 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134327 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170251 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153770 просмотра

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Взрыв на Ровенском полигоне: во львовском госпитале рассказали о состоянии трех бойцов

Взрыв на Ровенском полигоне: во львовском госпитале рассказали о состоянии трех бойцов

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 июля. УНН. Состояние трех пострадавших в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне – средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ребята находятся на лечении во Львовском военном госпитале. Об этом сообщил главный хирург госпиталя Иван Богдан, передает корреспондент УНН.

"Операции, проведенные ребятам, очень сложные. Уже все трое пациентов завершили интенсивную терапию в отделении реанимации. У ребят впереди еще другие оперативные вмешательства, которые начнутся в понедельник. Эти операции будут связаны с удаления огнестрельных осколков, которые находят в жизненно важных участках организма. У двух ребят есть осколочные ранения в головном мозге. Они будут удалены на следующей неделе. У другого парня – осколки есть в тканях височной области", – рассказал медик.

Ребятам ничего не угрожает, но врачи не уверены, смогут ли трое пострадавших полноценно продолжить жизнь.

"Сейчас трудно об этом сказать. Ответы на эти вопросы даст медицинский осмотр пациентов. Сейчас ребята чувствуют себя хорошо. При сознании, пищу употребляют самостоятельно", – рассказал Богдан.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

Трех военных, получивших травмы на Ровенском полигоне, доставили во Львовский военный госпиталь.

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