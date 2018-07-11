Вибух на Рівненському полігоні: у львівському госпіталі розповіли про стан трьох бійців
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 липня. УНН. Стан трьох потерпілих внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні – середньої важкості, їх життю нічого не загрожує. Наразі хлопці перебувають на лікуванні у Львівському військовому госпіталі. Про це повідомив головний хірург госпіталю Іван Богдан, передає кореспондент УНН.
"Операції, які були проведені хлопцям, дуже складні. Вже всі троє пацієнтів завершили інтенсивну терапію у відділі реанімації. У хлопців попереду ще інші оперативні втручання, які розпочнуться у понеділок. Ці операції будуть пов'язані із видалення вогнепальних осколків, які знаходять у життєво важливих ділянках організму. У двох хлопців є осколкові поранення у головному мозку. Вони будуть видалені наступного тижня. В іншого хлопця – осколки є в тканинах скроневої ділянки", – розповів медик.
Хлопцям нічого не загрожує, але лікарі не впевнені, чи зможуть троє потерпілих повноцінно продовжити життя.
"Наразі важко про це сказати. Відповіді на ці запитання надасть медичний огляд пацієнтів. Наразі хлопці почувають себе добре. При свідомості, їжу вживають самостійно", – розповів Богдан.
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро бійців поранені.
Трьох військових, які отримали травми на Рівненському полігоні, доставили до Львівського військового госпіталю.