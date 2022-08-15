Взрыв с пожаром в ТЦ "Сурмалу": количество погибших возросло до 5

Детали

61 человек получил ранения разной степени тяжести, и 19 человек считаются пропавшими без вести.

Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" раздался в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия продолжают работать пожарные и работники спасательных служб.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", загорелся состав фейерверков и салютов.

На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A