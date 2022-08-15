Взрыв с пожаром в ТЦ "Сурмалу": количество погибших возросло до 5
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в столице Армении Ереване 5 человек, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Армении.
Детали
61 человек получил ранения разной степени тяжести, и 19 человек считаются пропавшими без вести.
Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" раздался в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия продолжают работать пожарные и работники спасательных служб.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", загорелся состав фейерверков и салютов.
На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A— TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022