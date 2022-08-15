Вибух із пожежею в ТЦ "Сурмалу": кількість загиблих зросла до 5
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Число загиблих внаслідок вибуху в ТЦ «Сурмалу» в столиці Вірменії Єревані 5 людей, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС Вірменії.
Деталі
61 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості і 19 осіб вважаються зниклими безвісти.
Вибух на території оптово-роздрібного ринку "Сурмалу" пролунав о 13:23 за місцевим часом у неділю, потім спалахнула пожежа.
Міністерство з надзвичайних ситуацій Вірменії повідомляє, що на місці події продовжують працювати пожежники та працівники рятувальних служб.
У соціальних мережах поширюються кадри, на яких видно клуби диму над містом та чути численні вибухи. За даними агентства "Новини Вірменія", загорівся склад феєрверків та салютів.
На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A— TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022