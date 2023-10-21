Выборы в Польше: в партии власти признали, что оппозиция мощно мобилизовала свой электорат

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«Политика отягощена риском совершить ошибку, поскольку в этой сфере высокий уровень неопределенности решений и их последствий. Прежде всего, изменилась Польша. Изменилась структура электората за несколько последних лет, и этот процесс, очевидно, будет продолжаться», - сказал он.

Детали

Он отметил, что оппозиция сыграла на стремлении поляков к стабильной жизни и экономическому росту, и поэтому смогла мощно мобилизовать свой электорат. По его словам, их главный оппонент, председатель партии «Гражданская платформа» Дональд Туск усиленно работал над мобилизацией сторонников восемь лет подряд.

По его мнению, упреки оппозиции в том, что власти Польши строят диктатуру, необоснованны, поскольку поляки могут свободно выходить на демонстрации, а также власть критикуют на телепрограммах, а кроме того представители оппозиции занимают многочисленные посты в правительстве. При этом он критиковал СМИ, которые по его мнению, дезинформировали общество и поэтому уменьшалась поддержка провластных политических сил в отдельных регионах. Как он отметил, в Восточной Польше, где обычно была самая сильная поддержка «Права и справедливости», показатели упали на 12%.

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Качиньский также говорил, что спецслужбы должны проанализировать механизмы создания тех или иных политических проектов. По его словам, надо ответить на вопрос о том, в какой степени политическая жизнь Польши независима от влияния мощных соседей, к которым он отнес Германию и Россию.

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