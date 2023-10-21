Вибори в Польщі: в партії влади визнали, що опозиція потужно мобілізувала свій електорат

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«Політика обтяжена ризиком зробити помилку, оскільки в цій сфері високий рівень невизначеності рішень та їх наслідків. Перед усім, змінилася Польща. Змінилася структура електорату за кілька останніх років, і цей процес, вочевидь, буде продовжуватися», - сказав він.

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Він відзначив, що опозиція зіграла на прагненні поляків до стабільного життя та економічного зростання, і тому змогла потужно мобілізувати свій електорат. За його словами, їх головний опонент, голова партії «громадянська платформа» Дональд Туск посилено працював над мобілізацією прихильників вісім років поспіль.

На його думку, закиди опозиції в тому, що влада Польщі будує диктатуру, необґрунтовані, оскільки поляки можуть вільно виходити на демонстрації, а також владу критикують на телепрограмах, а окрім того представники опозиції займають численні пости в уряді. При цьому він критикував ЗМІ, які на його думку, дезінформували суспільство і через це зменшувалася підтримка провладних політичних сил в окремих регіонах. Як він зазначив, в Східній Польщі, де зазвичай була найсильніша підтримка «Права та справедливості», показники впали на 12%.

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Качинський також говорив, що спецслужби мають проаналізувати механізми створення тих чи інших політичних проектів. За його словами, треба відповісти на питання про те, якою мірою політичне життя Польщі незалежне від впливу потужних сусідів, до яких він відніс Німеччину та Росію.

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