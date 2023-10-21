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Вибори в Польщі: в партії влади визнали, що опозиція потужно мобілізувала свій електорат

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Під час передвиборчої кампанії партія «Право та справедливість» допустила ряд помилок. Про це сказав голова партії Ярослав Качинський, пише УНН з посиланням на PAP.

Вибори в Польщі: в партії влади визнали, що опозиція потужно мобілізувала свій електорат

Цитата

«Політика обтяжена ризиком зробити помилку, оскільки в цій сфері високий рівень невизначеності рішень та їх наслідків. Перед усім, змінилася Польща. Змінилася структура електорату за кілька останніх років, і цей процес, вочевидь, буде продовжуватися», - сказав він.

Деталі

Він відзначив, що опозиція зіграла на прагненні поляків до стабільного життя та економічного зростання, і тому змогла потужно мобілізувати свій електорат. За його словами, їх головний опонент, голова партії «громадянська платформа» Дональд Туск посилено працював над мобілізацією прихильників вісім років поспіль.

На його думку, закиди опозиції в тому, що влада Польщі будує диктатуру, необґрунтовані, оскільки поляки можуть вільно виходити на демонстрації, а також владу критикують на телепрограмах, а окрім того представники опозиції займають численні пости в уряді. При цьому він критикував ЗМІ, які на його думку, дезінформували суспільство і через це зменшувалася підтримка провладних політичних сил в окремих регіонах. Як він зазначив, в Східній Польщі, де зазвичай була найсильніша підтримка «Права та справедливості», показники впали на 12%.

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Додатково

Качинський також говорив, що спецслужби мають проаналізувати механізми створення тих чи інших політичних проектів. За його словами, треба відповісти на питання про те, якою мірою політичне життя Польщі незалежне від впливу потужних сусідів, до яких він відніс Німеччину та Росію.

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