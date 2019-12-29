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Выборы в ОТО: ЦИК обнародовала рейтинг явки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала рейтинг явки избирателей на первых местных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов шести объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По состоянию на 12:00 явка избирателей на первых местных выборах 29 декабря 2019 года составляла от 8% до 23,14%", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, 29 декабря 2019 года, с 8 до 20 часов продолжается голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов шести объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Так, по сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы Секретариата Комиссии, по состоянию на 12:00 рейтинг явки избирателей в 6 ОТО выглядит следующим образом:

- Путивльская городская объединенная территориальная община Путивльского района Сумской области - 23,14%;
- Червоненская сельская объединенная территориальная община Криворожского района Днепропетровской области - 23%;
- Нежуховская сельская объединенная территориальная община Стрыйского района Львовской области - 17,76%;
- Подгороднянская городская объединенная территориальная община Днепровского района Днепропетровской области - 12,54%;
- Черкасская поселковая объединенная территориальная община Новомосковского района Днепропетровской области - 10%;
- Кадубовецкая сельская объединенная территориальная община Заставнивского района Черновицкой области - 8%.

Добавим, 29 декабря 2019 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов проходят в 6 ОТО (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских) в 4 областях Украины.

Напомним, смета Центральной избирательной комиссии на 2020 год утверждена в сумме почти 550 млн грн по трем бюджетным программам.

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