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Вибори в ОТГ: ЦВК оприлюднила рейтинг явки

Вибори в ОТГ: ЦВК оприлюднила рейтинг явки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила рейтинг явки виборців на перших місцевих виборах депутатів сільських, селищного, міських рад шести об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Станом на 12 годину явка виборців на перших місцевих виборах 29 грудня 2019 року становила від 8 % до 23,14 %”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, 29 грудня 2019 року, з 8 до 20 години триває голосування на перших виборах депутатів сільських, селищного, міських рад шести об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.

Так, за відомостями, зібраними безпосередньо від територіальних виборчих комісій та узагальненими управлінням організаційно-методичної роботи Секретаріату Комісії, станом на 12 годину рейтинг явки виборців у 6 ОТГ виглядає таким чином:

— Путивльська міська об’єднана територіальна громада Путивльського району Сумської області — 23,14 %;
— Червоненська сільська об’єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області — 23 %;
— Нежухівська сільська об’єднана територіальна громада Стрийського району Львівської області — 17,76 %;
— Підгородненська міська об’єднана територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області — 12,54%;
— Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Новомосковського району Дніпропетровської області — 10 %;
— Кадубовецька сільська об’єднана територіальна громада Заставнівського району Чернівецької області — 8 %.

Додамо, 29 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів відбуваються у 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України.

Нагадаємо, кошторис Центральної виборчої комісії на 2020 рік затверджено у сумі майже 550 млн грн за трьома бюджетними програмами.

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