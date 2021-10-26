Выборы в Харькове: политолог рассказала о возможных фальсификациях Тереховым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Политолог Янина Соколовская считает, что выборы мэра Харькова должны состояться в два тура, остальные сценарии будут свидетельствовать о массовых фальсификациях, сообщает УНН.
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"Если массовых фальсификаций не будет, то будет бесспорно второй тур. Приоритет будет у того, кто мобилизует избирателей. Потому что сейчас мы видим данные, где побеждает то Терехов, то Добкин, и это очень интересно”, — прокомментировала она.
Политолог считает, что если Терехов и воспользуется админресурсом, то пребывание его в должности будет непродолжительным.
"Если будут массовые фальсификации, тогда Терехов как представитель власти с использованием админресурса может претендовать на первый тур, но тогда все равно будут суды, процесс затянется", - заверила Соколовская.
Дополнение
Последние социсследования, проведенные "HumanResearch", определили двух фаворитов выборов: Михаила Добкина и Игоря Терехова. Однако ни один из них не имеет поддержки для победы в первом туре, так что выборы мэра Харькова прогнозируются в два тура.
Напомним, выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.