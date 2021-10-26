Вибори в Харкові: політолог розповіла про можливі фальсифікації Тереховим

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“Якщо масових фальсифікацій не буде, то буде безперечно другий тур. Пріоритет буде в того, хто мобілізує виборців. Бо зараз ми бачимо дані, де перемагає то Терехов, то Добкін, і це дуже цікаво”, — прокоментувала вона.

Політолог вважає, що якщо Терехов і скористається адмінресурсом, то перебування його на посаді буде нетривалим.

“Якщо будуть масові фальсифікації, тоді Терехов, як представник влади, з використанням адмінресурсу може претендувати на перший тур, але тоді все одно будуть суди, процес затягнеться”, — запевнила Соколовська.

Доповнення

Крайні соцдослідження, проведені “HumanResearch”, визначили двох фаворитів виборів: Михайла Добкіна і Ігора Терехова. Проте жоден з них не має підтримки для перемоги у першому турі, тож вибори мера Харкова прогнозуються у два тури.

Нагадаємо, вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня.