Выборы в Грузии: все проголосовавшие смогут бесплатно посетить до 30 ночных клубов и баров
Киев • УНН
Заведения в разных городах Грузии и за рубежом проводят акцию National Election After Party. Избиратели с отметкой о голосовании получат бесплатный вход и напиток в барах и клубах.
В Грузии после закрытия избирательных участков в 20:00 присоединиться к вечеринкам, не покупая билетов, смогут все, кто прошел процедуру маркировки. Также проголосовавшие могут получить бесплатный приветственный напиток, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
В акции участвуют заведения во всех крупных городах Грузии.
Тбилиси: Aprili, Meoba, Left Bank, Mutant Radio, Deda Enis Bari, Tone, Mtkvarize, Khidi, Moulin Electric, Love Bar, all labels 8000 Mosavali, Kamora, Pluto Record, Plus One, Tbil Orgia, Pub 44 и другие.
Кутаиси: Barieri, Ziari Bar.
Зугдиди: Бьяминоли, Мегобари.
Батуми: Adgili, Fanjara, 8000 Mosavali, Circus (выступление популярной группы LIO with ILA).
Телави: Badia (концерт группы Yvela), Playroom, Dzveli Telavi.
Грузинские эмигранты также смогут принять участие. В Берлине - в 8000 Mosavali, Lurji Mela, в Праге - в Derg, а в Мадриде - в Munchies by Foodgoddess.
Инициатива получила название National Election After Party, NEAP. Она направлена на повышение участия молодежи в голосовании и является частью более масштабной предвыборной коммуникационной кампании "Выбор твой" (არჩევანი შენია).
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