Выборы в Грузии: все проголосовавшие смогут бесплатно посетить до 30 ночных клубов и баров

В Грузии после закрытия избирательных участков в 20:00 присоединиться к вечеринкам, не покупая билетов, смогут все, кто прошел процедуру маркировки. Также проголосовавшие могут получить бесплатный приветственный напиток, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

В акции участвуют заведения во всех крупных городах Грузии.

Тбилиси: Aprili, Meoba, Left Bank, Mutant Radio, Deda Enis Bari, Tone, Mtkvarize, Khidi, Moulin Electric, Love Bar, all labels 8000 Mosavali, Kamora, Pluto Record, Plus One, Tbil Orgia, Pub 44 и другие.

Кутаиси: Barieri, Ziari Bar.

Зугдиди: Бьяминоли, Мегобари.

Батуми: Adgili, Fanjara, 8000 Mosavali, Circus (выступление популярной группы LIO with ILA).

Телави: Badia (концерт группы Yvela), Playroom, Dzveli Telavi.

Грузинские эмигранты также смогут принять участие. В Берлине - в 8000 Mosavali, Lurji Mela, в Праге - в Derg, а в Мадриде - в Munchies by Foodgoddess.

Инициатива получила название National Election After Party, NEAP. Она направлена на повышение участия молодежи в голосовании и является частью более масштабной предвыборной коммуникационной кампании "Выбор твой" (არჩევანი შენია).

