Вибори у Грузії: всі, хто проголосував, зможуть безкоштовно відвідати до 30 нічних клубів і барів
Київ • УНН
Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.
У Грузії після закриття виборчих дільниць о 20:00 приєднатися до вечірок, не купуючи квитків, зможуть усі, хто пройшов процедуру маркування. Також ті, хто проголосували, можуть отримати безкоштовний вітальний напій, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
В акції беруть участь заклади у всіх великих містах Грузії.
Тбілісі: Aprili, Meoba, Left Bank, Mutant Radio, Deda Enis Bari, Tone, Mtkvarize, Khidi, Moulin Electric, Love Bar, всі філії 8000 Mosavali, Kamora, Pluto Record, Plus One, Tbil Orgia, Pub 44 та інші.
Кутаїсі: Barieri, Ziari Bar.
Зугдіді: Bjaminoli, Megobari.
Батумі: Adgili, Fanjara, 8000 Mosavali, Circus (виступ популярного гурту LIO with ILA).
Телаві: Badia (концерт групи Yvela), Playroom, Dzveli Telavi.
Грузинські емігранти також зможуть взяти участь. У Берліні – у 8000 Mosavali, Lurji Mela, у Празі – у Derg, а в Мадриді – у Munchies by Foodgoddess.
Ініціатива отримала назву National Election After Party, NEAP. Вона спрямована на підвищення участі молоді у голосуванні та є частиною більш масштабної передвиборчої комунікаційної кампанії "Вибір твій" (არჩევანი შენია).
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