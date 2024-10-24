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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Вибори у Грузії: всі, хто проголосував, зможуть безкоштовно відвідати до 30 нічних клубів і барів

Київ • УНН

 • 17749 перегляди

Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.

Вибори у Грузії: всі, хто проголосував, зможуть безкоштовно відвідати до 30 нічних клубів і барів

У Грузії після закриття виборчих дільниць о 20:00 приєднатися до вечірок, не купуючи квитків, зможуть усі, хто пройшов процедуру маркування. Також ті, хто проголосували, можуть отримати безкоштовний вітальний напій, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

В акції беруть участь заклади у всіх великих містах Грузії.

Тбілісі: Aprili, Meoba, Left Bank, Mutant Radio, Deda Enis Bari, Tone, Mtkvarize, Khidi, Moulin Electric, Love Bar, всі філії 8000 Mosavali, Kamora, Pluto Record, Plus One, Tbil Orgia, Pub 44 та інші.

Кутаїсі: Barieri, Ziari Bar.

Зугдіді: Bjaminoli, Megobari.

Батумі: Adgili, Fanjara, 8000 Mosavali, Circus (виступ популярного гурту LIO with ILA).

Телаві: Badia (концерт групи Yvela), Playroom, Dzveli Telavi.

Грузинські емігранти також зможуть взяти участь. У Берліні – у 8000 Mosavali, Lurji Mela, у Празі – у Derg, а в Мадриді – у Munchies by Foodgoddess.

Ініціатива отримала назву National Election After Party, NEAP. Вона спрямована на підвищення участі молоді у голосуванні та є частиною більш масштабної передвиборчої комунікаційної кампанії "Вибір твій" (არჩევანი შენია).

Парламентські вибори у Грузії: оприлюднено низку соцопитувань, хто лідирує23.10.24, 22:22 • 21829 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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