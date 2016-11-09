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15 марта, 19:03 • 113534 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161803 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135097 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127803 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111382 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104750 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133155 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Выборы в США активно влияют на колебания курсов валют

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Борьба между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон и лидерство миллиардера в определенных штатах привело к обвалу мексиканской национальной валюты, сообщает Financial Times, передает УНН.

Отмечается, что из-за новостей о том, что Д.Трамп сохраняет шансы на победы в президентской гонке, мексиканский песо упал на 8%. Это самое сильное падение национальной валюты Мексики с 1994 года, когда в стране была девальвация.

При этом цена золота выросла на 2,8%. Однако нефть также упала на новостях о сохранении интриги на выборах.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 1,56 долл. до 43,42 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​январе уменьшились на 1,39 долл. до 44,65 долл. за баррель.

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