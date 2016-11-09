Выборы в США активно влияют на колебания курсов валют
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Борьба между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон и лидерство миллиардера в определенных штатах привело к обвалу мексиканской национальной валюты, сообщает Financial Times, передает УНН.
Отмечается, что из-за новостей о том, что Д.Трамп сохраняет шансы на победы в президентской гонке, мексиканский песо упал на 8%. Это самое сильное падение национальной валюты Мексики с 1994 года, когда в стране была девальвация.
При этом цена золота выросла на 2,8%. Однако нефть также упала на новостях о сохранении интриги на выборах.
Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 1,56 долл. до 43,42 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе уменьшились на 1,39 долл. до 44,65 долл. за баррель.