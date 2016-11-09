Вибори у США активно впливають на коливання курсів валют
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Боротьба між кандидатами в президенти США від республіканців і демократів Дональдом Трампом і Хілларі Клінтон і лідерство мільярдера в певних штатах призвело до обвалу мексиканської національної валюти, повідомляє Financial Times, передає УНН.
Відзначається, що через новини про те, що Д.Трамп зберігає шанси на перемоги в президентських перегонах, мексиканський песо впав на 8%. Це найсильніше падіння національної валюти Мексики з 1994 року, коли в країні була девальвація.
При цьому ціна золота виросла на 2,8%. Однак нафта також впала на новинах про збереження інтриги на виборах.
Грудневі ф’ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на 1,56 дол. до 43,42 дол. за барель.
На Лондонській біржі ICE Futures ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в січні зменшилися на 1,39 дол. до 44,65 дол. за барель.