Выборы в Германии: лидер "зеленых" и фаворит на пост канцлера выступила за "курс диалога и жесткости" в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сопредседатель “Союза-90”/“Зеленых” Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, утверждает, что в отношении России нужно проводить курс жесткости и диалога, и считает необходимым не завершать реализацию проекта “Северный поток-2”, передает УНН со ссылкой на её интервью изданию Bild.
Детали
“Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России”, — заявила Бербок, известная своими критическими заявлениями в адрес Москвы, в опубликованном в понедельник интервью газете Bild. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Владимира Путина “убийцей”, Бербок заявила, что “не стала бы так формулировать вопрос, поскольку внешняя политика нуждается в диалоге и дипломатии”. “Я не прокурор, который на 100% может это доказать”, — добавила она.
“Санкции против России должны оставаться в силе”, — считает она. “Северный поток-2” не должен быть завершен“, — подчеркнула также кандидат в канцлеры. Лидер “зеленых” назвала газопровод “центральным геостратегическим вопросом и обвинила правительство Германии в связи с поддержкой проекта в проведении политики двойных стандартов. “С одной стороны, (в Берлине) говорят о поддержке санкций ЕС, с другой, правительство ФРГ поддерживает „Северный поток-2“, который как раз подрывает эти санкции”, — пояснила Бербок свою позицию.
Федеральные выборы в Германии
Рейтинг германского консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократился ранее за неделю на 1 процентный пункт, до 24%, однако они лидируют по популярности среди партий ФРГ.
Опрос также показал, что лидер “зеленых” Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, теряет поддержку среди избирателей, хотя пока и пользуется большей популярностью, нежели кандидаты от других ведущих политических сил. Если бы выборы главы правительства проходили путем прямого голосования, то она получила бы 20%. По сравнению с прошлой неделей ее рейтинг опустился на целых четыре пункта. 18% респондентов готовы проголосовать за кандидата от СДПГ Олафа Шольца, 15% — Армина Лашета, которого выдвинул блок ХДС/ХСС. При этом 32% участников опроса заявили, что не стали бы поддерживать никого из этих трех политиков.
Сопредседатель партии “зеленых” Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы оставить перспективу присоединения к НАТО для Украины и поддерживает обеспечение Киева оборонительным оружием для сопротивления российской агрессии на востоке страны.