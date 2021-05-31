Выборы в Германии: лидер "зеленых" и фаворит на пост канцлера выступила за "курс диалога и жесткости" в отношении РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 33020 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 69919 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 86347 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 245111 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 140481 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 411805 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320051 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216621 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245700 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255968 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14863 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 14151 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 14451 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 13095 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 23412 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 13422 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 24133 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 146642 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 245111 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 411805 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15568 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24150 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53219 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77168 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61890 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Выборы в Германии: лидер "зеленых" и фаворит на пост канцлера выступила за "курс диалога и жесткости" в отношении РФ

Киев • УНН

 • 24554 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сопредседатель “Союза-90”/“Зеленых” Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, утверждает, что в отношении России нужно проводить курс жесткости и диалога, и считает необходимым не завершать реализацию проекта “Северный поток-2”, передает УНН со ссылкой на её интервью изданию Bild.

Выборы в Германии: лидер "зеленых" и фаворит на пост канцлера выступила за "курс диалога и жесткости" в отношении РФ

Детали

“Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России”, — заявила Бербок, известная своими критическими заявлениями в адрес Москвы, в опубликованном в понедельник интервью газете Bild. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Владимира Путина “убийцей”, Бербок заявила, что “не стала бы так формулировать вопрос, поскольку внешняя политика нуждается в диалоге и дипломатии”. “Я не прокурор, который на 100% может это доказать”, — добавила она.

“Санкции против России должны оставаться в силе”, — считает она. “Северный поток-2” не должен быть завершен“, — подчеркнула также кандидат в канцлеры. Лидер “зеленых” назвала газопровод “центральным геостратегическим вопросом и обвинила правительство Германии в связи с поддержкой проекта в проведении политики двойных стандартов. “С одной стороны, (в Берлине) говорят о поддержке санкций ЕС, с другой, правительство ФРГ поддерживает „Северный поток-2“, который как раз подрывает эти санкции”, — пояснила Бербок свою позицию.

Федеральные выборы в Германии

Рейтинг германского консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократился ранее за неделю на 1 процентный пункт, до 24%, однако они лидируют по популярности среди партий ФРГ.

Опрос также показал, что лидер “зеленых” Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, теряет поддержку среди избирателей, хотя пока и пользуется большей популярностью, нежели кандидаты от других ведущих политических сил. Если бы выборы главы правительства проходили путем прямого голосования, то она получила бы 20%. По сравнению с прошлой неделей ее рейтинг опустился на целых четыре пункта. 18% респондентов готовы проголосовать за кандидата от СДПГ Олафа Шольца, 15% — Армина Лашета, которого выдвинул блок ХДС/ХСС. При этом 32% участников опроса заявили, что не стали бы поддерживать никого из этих трех политиков.

Сопредседатель партии “зеленых” Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы оставить перспективу присоединения к НАТО для Украины и поддерживает обеспечение Киева оборонительным оружием для сопротивления российской агрессии на востоке страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84