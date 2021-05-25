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Співголова "зелених" Німеччини - за надання Києву озброєння і перспективу членства України в НАТО

Київ • УНН

 • 19005 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Співголова партії “зелених” Німеччини Роберт Хабек виступає за те, щоб залишити перспективу приєднання до НАТО для України та підтримує забезпечення Києва оборонною зброєю для опору російській агресії на сході країни. Про це він заявив після візиту до Києва, передає УНН з посиланням на FAZ.

Співголова "зелених" Німеччини - за надання Києву озброєння і перспективу членства України в НАТО

За словами Хабека, бажання керівництва країни мати “оборонну зброю” — “виправдане”.

Цитата:

“Якщо на таку країну, як Україна, буде вчинено напад, не можна перешкодити їй захистити себе”, — вважає політик.

Деталі

Відзначається, що Україна вже неодноразово підтверджувала своє бажання стати членом НАТО.

Хабек заявив, що це “складно”, адже НАТО не “розібралося” в цьому питанні, і Україна не “підготовлена”. Однак він додав, що перспективу членства в НАТО, яку альянс відкрив для країни на саміті в Бухаресті в 2008 році, “не слід забирати зі столу (з порядку денного - ред.)”. Однак, за його словами, ще не прийшов час, щоб “завершити все зараз”.

Додамо

Партія "зелених" у ФРН домоглася значних успіхів на недавніх місцевих виборах і наразі займає друге місце в загальнонаціональному рейтингу, випереджаючи лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), які є молодшим партнером у федеральній коаліції. Сильна демонстрація підтримки партії захисниками навколишнього середовища стане обнадійливим сигналом для загальнонаціональної виборчої кампанії із заявкою на офіс канцлера у вересні, відзначали раніше аналітики.

Що було раніше

Як стало відомо в кінці квітня, Україна зверталася до Німеччини з проханням поставити оборонне озброєння. Зокрема, Україна зробила запит на вживані корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони і обладнання для розмінування.

Однак міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєння українській стороні, тоді як міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер була відкрита до таких ідей, як і голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Реттген, повідомляли місцеві ЗМІ.

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