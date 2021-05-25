Співголова "зелених" Німеччини - за надання Києву озброєння і перспективу членства України в НАТО

За словами Хабека, бажання керівництва країни мати “оборонну зброю” — “виправдане”.

Цитата:

“Якщо на таку країну, як Україна, буде вчинено напад, не можна перешкодити їй захистити себе”, — вважає політик.

Деталі

Відзначається, що Україна вже неодноразово підтверджувала своє бажання стати членом НАТО.

Хабек заявив, що це “складно”, адже НАТО не “розібралося” в цьому питанні, і Україна не “підготовлена”. Однак він додав, що перспективу членства в НАТО, яку альянс відкрив для країни на саміті в Бухаресті в 2008 році, “не слід забирати зі столу (з порядку денного - ред.)”. Однак, за його словами, ще не прийшов час, щоб “завершити все зараз”.

Додамо

Партія "зелених" у ФРН домоглася значних успіхів на недавніх місцевих виборах і наразі займає друге місце в загальнонаціональному рейтингу, випереджаючи лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), які є молодшим партнером у федеральній коаліції. Сильна демонстрація підтримки партії захисниками навколишнього середовища стане обнадійливим сигналом для загальнонаціональної виборчої кампанії із заявкою на офіс канцлера у вересні, відзначали раніше аналітики.

Що було раніше

Як стало відомо в кінці квітня, Україна зверталася до Німеччини з проханням поставити оборонне озброєння. Зокрема, Україна зробила запит на вживані корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони і обладнання для розмінування.

Однак міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєння українській стороні, тоді як міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер була відкрита до таких ідей, як і голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Реттген, повідомляли місцеві ЗМІ.