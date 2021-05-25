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Сопредседатель "зеленых" Германии - за предоставление Киеву вооружения и перспективу членства Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 19004 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сопредседатель партии "зеленых" Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы оставить перспективу присоединения к НАТО для Украины и поддерживает обеспечение Киева оборонительным оружием для сопротивления российской агрессии на востоке страны. Об этом он заявил после визита в Киев, передает УНН со ссылкой на FAZ.

Сопредседатель "зеленых" Германии - за предоставление Киеву вооружения и перспективу членства Украины в НАТО

По словам Хабека, желание руководства страны иметь "оборонительное оружие" - "оправдано".

Цитата:

"Если такая страна, как Украина, подвергнется нападению, нельзя помешать ей защитить себя", - считает политик.

Детали

Отмечается, что Украина уже неоднократно подтверждала свое желание стать членом НАТО.

Хабек заявил, что это "сложно", ведь НАТО не "разобралось" в этом вопросе, и Украина не "подготовлена". Однако он добавил, что перспективу членства в НАТО, открытую альянсом для страны на саммите в Бухаресте в 2008 году, "не следует забирать со стола (с повестки дня - ред.)". Однако, по его словам, еще не пришло время, чтобы "завершить все сейчас".

Добавим

Партия "зеленых" в ФРГ добилась значительных успехов на недавних местных выборах и сейчас занимает второе место в общенациональном рейтинге, опережая левоцентристских социал-демократов (СДПГ), которые являются младшим партнером в федеральной коалиции. Сильная демонстрация поддержки партии защитниками окружающей среды станет обнадеживающим сигналом для общенациональной избирательной кампании с заявкой на офис канцлера в сентябре, отмечали ранее аналитики.

Что было ранее

Как стало известно в конце апреля, Украина обращалась к Германии с просьбой поставить оборонительное вооружение. В частности, Украина предоставила запрос на бывшие в употреблении корветы, компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны и оборудования для разминирования.

Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружения украинской стороне, тогда как министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр была открыта к таким идеям, как и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, сообщали местные СМИ.

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